Некачественная молочная продукция миновала столы россиян, сообщает DEITA.RU.

Роспотребнадзор отчитался о 19 тоннах молока, изъятых из магазинов с начала текущего года. Ведомство также сообщило, что за этот же период выписало штрафов на более чем 30 миллионов рублей. Причиной наложения ограничений стало низкое качество молочных продуктов.

Из общего объёма проверенного молока, 4% продукции не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям, а 3,5% гигиеническим нормативам: в них нашли кишечную палочку и прочие патогенные микроорганизмы.

Всего было изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции.

Специалисты порекомендовали гражданам покупать молоко только в установленных местах торговли и обращать внимание на информацию на упаковке.