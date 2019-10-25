Россиян защитят от длинной рекламы в кино

Урезать длительность рекламного блока перед киносеансами предложили в Госдуме. Сейчас граждане вынуждены смотреть коммерческие ролики по 20-30 минут до начала самой ленты, сообщает DEITA.RU.

Так, замруководителя комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что сегодня реклама может занимать по 15-20% от самого фильма.

«Люди и так оплачивают просмотр фильма, часто еще еду и напитки. И после этого вынужден тратить время на просмотр огромного количества рекламы», - заявил Свинцов.

Депутат отметил, что лично ходил на сеансы, в которых реклама перед просмотром шла не менее 20 минут. Сложнее всего «пересидеть» огромные коммерческие блоки детям, отметил чиновник. Максимум, который приемлем для коммерческого блока, должен составлять 10 минут, добавил Свинцов.

Отметим, ранее петербургские депутаты провели исследование, согласно которому реклама перед фильмом может длиться около получаса.

Александра Маслова