Центробанк обеспокоен стремительным ростом необеспеченных кредитов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Финансовые власти страны бьют тревогу: в России огромными темпами растёт число займов, которые ни чем не обеспечены. Банки охотно дают такие кредиты, однако их возрастающая популярность и распространённость может привести к большому кризису в экономике.

Для того, чтобы сделать выдачу займов более сложной и немного затормозить этот процесс, Центробанк намеревается уже с 1 октября 2019 года установить дополнительные надбавки к коэффициентам риска полной стоимости кредита.

По данным регулятора, необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует ускоренный рост на 25% по сравнению с прошлым годом. В целях предотвращения раздувания пузыря, ЦБ уже трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска. В результате банки увеличили запас капитала на покрытие данных рисков.

Таким образом, создание дополнительных коэффициентов и надбавок в банках может привести к тому, что конечная стоимость кредита для потребителей повыситься и получать займ станет сложнее

Ранее сообщалось о том, что даже хорошо зарабатывающие россияне берут кредиты в МФО.

Дмитрий Шевченко