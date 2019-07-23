Власти могут сделать более жестоким наказание за изготовление контрафактной минеральной воды, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев рассказал журналистам об инициативе парламентариев, касающейся повышения контроля за производством "минералки" и, в частности, повышения уровня ответственности за её суррогатное изготовление.

По словам законотворца, опасность от употребления поддельной воды носит характер накопления и может иметь долгоиграющие последствия с риском для здоровья. Именно по этим причинам, её качеству необходимо уделять большее внимание.

Также Шхагошев указал на то, что данный вопрос уже был рассмотрен с участием экспертов из отрасли и они выразили своё единодушие с предложениями депутатов.

Дмитрий Шевченко