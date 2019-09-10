Новости партнеров
Россиян защитят от ненатуральной молочки
10 Сентябрь 2019, 16:00
Граждане начнут потреблять только высококачественную продукцию, сообщает DEITA.RU.
Национальный союз производителей молока решился на кардинальные меры: лишить высокого звания молочных продуктов те из них, что изготовлены с использованием заменителя молочного жира.
Согласно предложения экспертов, поступившему в министерство сельского хозяйства, таким продуктам нужно прописать особую маркировку и пустить их в отдельный оборот от натурального молока.
У этого решения будут последствия в первую очередь стоимостного характера. Так, например, продукция с заменителями может лишиться льготного НДС на 10%, что приведёт к удорожанию конечной цены.
Под ужесточение могут попасть многие виды сыра и маргарина.
Напомним, что с 1 июля в России действуют новые правила для предприятий торговли, согласно которым магазины обязаны визуально отделять продукты из натурального молока от продуктов, приготовленных с использованием различных суррогатов и заменителей.
Дмитрий Шевченко
Читайте также:
Последнее
Новости
Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор
10 Сентябрь 2019, 18:32
Популярный у россиян продукт оказался опасным
10 Сентябрь 2019, 18:30
Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах
10 Сентябрь 2019, 18:25
«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян
10 Сентябрь 2019, 18:15
Полисы ОСАГО подешевели
10 Сентябрь 2019, 18:00
Названы симптомы рака у мужчин
10 Сентябрь 2019, 17:45