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Россиян защитят от ненатуральной молочки

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молоко

Граждане начнут потреблять только высококачественную продукцию, сообщает DEITA.RU.

Национальный союз производителей молока решился на кардинальные меры: лишить высокого звания молочных продуктов те из них, что изготовлены с использованием заменителя молочного жира.

Согласно предложения экспертов, поступившему в министерство сельского хозяйства, таким продуктам нужно прописать особую маркировку и пустить их в отдельный оборот от натурального молока.

У этого решения будут последствия в первую очередь стоимостного характера. Так, например, продукция с заменителями может лишиться льготного НДС на 10%, что приведёт к удорожанию конечной цены.

Под ужесточение могут попасть многие виды сыра и маргарина. 

Напомним, что с 1 июля в России действуют новые правила для предприятий торговли, согласно которым магазины обязаны визуально отделять продукты из натурального молока от продуктов, приготовленных с использованием различных суррогатов и заменителей.

Дмитрий Шевченко

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