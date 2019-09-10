Россиян защитят от ненатуральной молочки

Граждане начнут потреблять только высококачественную продукцию, сообщает DEITA.RU.

Национальный союз производителей молока решился на кардинальные меры: лишить высокого звания молочных продуктов те из них, что изготовлены с использованием заменителя молочного жира.

Согласно предложения экспертов, поступившему в министерство сельского хозяйства, таким продуктам нужно прописать особую маркировку и пустить их в отдельный оборот от натурального молока.

У этого решения будут последствия в первую очередь стоимостного характера. Так, например, продукция с заменителями может лишиться льготного НДС на 10%, что приведёт к удорожанию конечной цены.

Под ужесточение могут попасть многие виды сыра и маргарина.

Напомним, что с 1 июля в России действуют новые правила для предприятий торговли, согласно которым магазины обязаны визуально отделять продукты из натурального молока от продуктов, приготовленных с использованием различных суррогатов и заменителей.

Дмитрий Шевченко