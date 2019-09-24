Россиян защитят от угроз в интернете

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Власти позаботятся о безопасности граждан в Сети, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы собираются ужесточить контроль за использованием электронных подписей россиян. Согласно статистике, именно несовершенство защиты данного инструмента от злодеяний мошенников ежегодно провоцирует тысячи киберпреступлений, связанных с незаконным переоформлением прав на недвижимость, регистрацией подставных фирм и перевода пенсий в неизвестном направлении.
По мнению законотворцев, усиление контроля за процедурой выдачи электронных подписей, а также последующий контроль их использования особенно важен в условиях масштабного перехода документооборота внутри страны в электронный формат.
Кроме этого, ещё одной важной задачей на этом пути стоит нахождение баланса между удобством использования электронного инструмента идентификации и обеспечением безопасности его использования.
Дмитрий Шевченко