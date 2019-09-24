telegr wh call

Новости

Россиян начнут распознавать по лицу и голосу

24 Сентябрь 2019, 15:00

Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»

24 Сентябрь 2019, 15:00

Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям

24 Сентябрь 2019, 14:50

Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%

24 Сентябрь 2019, 14:45

Россиян защитят от угроз в интернете

24 Сентябрь 2019, 14:30

ЕГЭ собираются серьёзно поменять

24 Сентябрь 2019, 14:15

Таких россиян освободят от налогов

24 Сентябрь 2019, 14:00

Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц

24 Сентябрь 2019, 13:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россиян защитят от угроз в интернете

24 Сентябрь 2019, 14:30

бабушка, пенсионер, интернет, word, компьютер.jpg

Власти позаботятся о безопасности граждан в Сети, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы собираются ужесточить контроль за использованием электронных подписей россиян. Согласно статистике, именно несовершенство защиты данного инструмента от злодеяний мошенников ежегодно провоцирует тысячи киберпреступлений, связанных с незаконным переоформлением прав на недвижимость, регистрацией подставных фирм и перевода пенсий в неизвестном направлении.

По мнению законотворцев, усиление контроля за процедурой выдачи электронных подписей, а также последующий контроль их использования особенно важен в условиях масштабного перехода документооборота внутри страны в электронный формат.

Кроме этого, ещё одной важной задачей на этом пути стоит нахождение баланса между удобством использования электронного инструмента идентификации и обеспечением безопасности его использования.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Пьяный или усталый: новый развод ГИБДД лишает прав

Цены на машины в России скоро взлетят

Россиян лишат возможности стать миллионерами

Популярное

Американцы не ожидали такого ответа Шойгу

Китай «отвернул» от России еще одного друга

«Литр 92-го в 150 рублей» — новшество на АЗС возмущает россиян

ЕГЭ в регионе принимать будет некому
‡агрузка...
Загрузка...