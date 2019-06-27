В России проведут эксперимент по квотированию выбросов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

С начала 2020 года и до 31 декабря 2024 года в двенадцати городских поселениях внедрят систему сводных расчетов для учета выбросов. Причем учитываются и предприятия-загрязнители, и автомобили, и системы ЖКХ. Расчетная сетка позволит вычислить места наибольшей концентрации вредных для здоровья веществ.

Затем Росприроднадзор определит источники выброса наибольшего количества вредных веществ, оценит причиняемый ими ущерб здоровью людей и введет квотирование.

В эксперименте участвуют: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Анастасия Туркова