Россиян заставят менять паспорт больше раз

Парламентарии хотят обязать россиян менять паспорт еще один раз, сообщает ИА DEITA.RU. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти предлагают менять паспорта и в 60 лет.



Как пишет Ura.ru, с инициативой выступил депутат Владимир Петров. Свое предложение он уже направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Парламентарий объясняет необходимость еще одной замены паспорта увеличением продолжительности жизни. Кроме того, теперь россияне стали выходить на пенсию позже. В итоге получается, что с момента последней замены паспорта в 45 лет внешность людей сильно меняется.

Однако первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский выступил против такого нововведения. По его мнению, пользы очередная замена паспорта не принесет, зато добавит гражданам проблем.