Новости
Минздрав оценил идею приравнять вейпы к сигаретам
14 Февраль 2020, 23:45
Россиян заставят менять паспорт больше раз
14 Февраль 2020, 23:15
Мишустин взялся за обеспечение лекарствами детей
14 Февраль 2020, 22:45
Набиуллина разрешила солдатам не платить кредиты
14 Февраль 2020, 22:15
Поправки в Конституцию обойдутся россиянам как выборы президента
14 Февраль 2020, 21:45
Мемориал памяти советских военных появится в Австрии
14 Февраль 2020, 21:15
Не платить за капремонт разрешат новой категории граждан
14 Февраль 2020, 20:45
Квартал красных фонарей в Амстердаме защитят от туристов
14 Февраль 2020, 20:15
Россиян заставят менять паспорт больше раз
Предложение уже направили главе МВД
Парламентарии хотят обязать россиян менять паспорт еще один
раз, сообщает ИА DEITA.RU. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти
предлагают менять паспорта и в 60 лет.
Как пишет Ura.ru, с инициативой выступил депутат Владимир Петров. Свое предложение он уже направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Парламентарий объясняет необходимость еще одной замены паспорта увеличением продолжительности жизни. Кроме того, теперь россияне стали выходить на пенсию позже. В итоге получается, что с момента последней замены паспорта в 45 лет внешность людей сильно меняется.
Однако первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский выступил против такого нововведения. По его мнению, пользы очередная замена паспорта не принесет, зато добавит гражданам проблем.