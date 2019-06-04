Официальная верификация электронной почты граждан начнётся с пилотного проекта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Главы департамента информационной безопасности Центробанка Артём Сычёв рассказал изданию о порядке внедрения обязательного подтверждения адреса электронного ящика россиянами. По словам чиновника, данная мера необходима для подтверждения многих операций, для которых также уже давно используется СМС.

Эксперты отмечают, что такая ставшая уже привычной вещь, как электронный ящик, зачастую становится предметом пристального интереса злоумышленников и совершения атаки с целью завладеть важной перепиской. В действительности, хоть электронные почты ещё не являются официально верифицированным пространством, на них очень часто отправляют документы в том числе и банковские договора, чеки и т.д. Именно поэтому их защита и подтверждение являются столь значимыми.

Одновременно с этим, регулятор должен определить список того, что вообще можно отправлять на официальную электронную почту, а что нет. Так, например, если речь идёт о банковской тайне, то письма с её содержанием должны направляться только с согласия клиента.

Ранее стало известно, что компанию Яндекс могут обязать отправлять информацию в ФСБ.