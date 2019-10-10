Россиян заставят работать на экономику страны

ФНС разработали новую схему по борьбе с серыми заработными платами россиян, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала руководитель Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук, цифровизация деятельности ведомства позволяет аналитика проводить большую ежедневную работу по выявлению теневых доходов граждан. Например, специалисты службы научились высчитать точную разницу между серыми и официальными доходами россиян через оформленные кредиты.

Бондарчук отметила, что повышающийся уровень закредитованности россиян говорит о том, что большую часть заработных плат и других доходов скрывается, что означает неуплату установленных налогов.

«Из всего этого можно сделать вывод, что существенная часть денег россиян не работает на экономическое развитие субъектов РФ. Общая задача налогового органа и властей в упразднении этого негативного тренда», — говорит глава ФНС.

Сегодня под бдительный взор ФНС попадают работодатели, выплачивающих часть зарплат в «черную», чтобы сделать общий уровень доходов сотрудников выше, чем у конкурентов, но при этом уклониться от уплаты установленных государством взносов.

Отметим, что на сегодняшний день для государственной казны остаются недоступными порядка десяти триллионов «серых» рублей ежегодно.

Екатерина Цой