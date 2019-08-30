Гражданам напомнили о том, когда у них начнутся новогодние каникулы, сообщает DEITA.RU.

Ростуд решил заранее ещё раз указать россиянам на то, что согласно официальному рабочему календарю 31 декабря они будут обязаны трудиться также, как и в любой другой день года.

Таким образом, собственно, самый новогодний день года должен стать для россиян рутинным и ничем не отличаться от многих других.

Однако, ведомство также упомянуло, что после этого, а именно с 1 января до 8 января 2020 года жителей России ожидает период новогодних каникул.

Примечательно, что в прошлом году, россиянам дали возможность начать отмечать главный праздник в году уже по окончании 30 декабря.

Дмитрий Шевченко