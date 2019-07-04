С такой инициативой выступил Минэкономразвития, сообщает DEITA.RU.



Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в их квартирах еще один счетчик. Как пишет «Ура.ру», министерство считает необходимым устанавливать в квартирах счетчики на учет тепла.

Сообщается, что такую идею озвучили на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ЖКХ. Между Минэкономразвития и Минстроем произошел спор на тему необходимости установки приборов учета на тепло в новостройках. В Минстрое уверены: это бессмысленная затея, так как невозможно определить объем фактически потребленной энергии. В Минэкономразвития же уверены, что счетчики на тепло, наоборот, позволят экономить до 20%.

В результате Минэкономразвития пришло к выводу, что счетчики должны не только оставаться в новостройках. Необходимо заставить владельцев квартир на вторичке также установить приборы учета.

Ранее сообщалось о том, что индексация тарифов за ЖКХ произошла с первого июля.

Елена Миронова