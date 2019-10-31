Россиян ждет небывалый рост тарифов

Тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти из-за новых соглашений, которые российские власти намерены ратифицировать, сообщает DEITA.RU.



В скором времени Россия намерена присоединиться к парижскому соглашению по климату, которое, в числе прочего, подразумевает введение углеродного налога. Этот налог - плата за выброс парниковых газов, которая сейчас принята в 48 странах и размер ее варьируется от 5 долларов за тонну до пятидесяти.

Россия намерена ратифицировать соглашение, что повлечет дополнительные траты гигантов-монополистов отрасли. Эти гиганты, что естественно, пожелают войти в новую реальность с минимальными убытками.

Специалисты прогнозируют рост стоимости электроэнергии до 50 процентов.

Расходы лягут на плечи отечественных налогоплательщиков - а это около 3-4 процентов ВВП в год. Ратификация соглашения повлечет за собой неминуемую цепь повышений оплат - одним нужно покрыть расходы, другим сократить убытки, а компенсировать все это смогут лишь кошельки простых россиян.

Также раскошелиться придется и крупным потребителям энергии. Например, огромные заводы и производства, потребляющие колоссальные мощности. Для многих российских заводов-гигантов ежемесячная внушительная оплата ресурсов и так является головной болью, теперь же она грозит перерасти в мигрень.

И это при том, что топливно-энергетический комплекс в стране является опорой экономического сектора.

Весь ТЭК в прошлом году обеспечил 63 процента российского экспорта. Проще говоря, ресурсодобывающий российский бизнес закует себя в новые оковы, что конечно на руку конкурентам с запада, такими ресурсами не обладающими. Стоит ли говорить о сокращении рабочих мест и росте недовольства населения?

Кроме того, подписание соглашения грозит на первых порах колоссальной путаницей в расчетах. Технологии в России еще не охватили этот сегмент, поэтому попросту непонятно, какими счетчиками считать эти миллионы тонн выброса. Еще один плацдарм для мошенников и нечестивых счетоводов.

Таким образом, в российских властных структурах есть недомолвки по вопросу парижских экологических соглашений. Одни считают это необходимым шагом навстречу цивилизованному будущему, другие же справедливо замечают - это прямой удар по столпам российской экономики.

Минусы ратификации очевидны. Плюсы же Россия сможет ощутить только в глобальной перспективе. Парижские оглашения станут подспорьем для поворота в сторону технической модернизации страны и отказа от «нефтяной иглы». Правда, кризис «промышленной перестройки» может затянуться на годы.

Василий Кучин