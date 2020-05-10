Россиян ждут еще одни длинные выходные

Совсем скоро россиян ждут очередные длинные выходные, которые многие, возможно, не сильно заметят из-за режима самоизоляции, который продолжается уже второй месяц, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, согласно Трудовому Кодексу РФ, 12, 13 и 14 июня будут праздничные дни – 12 июня выпадает на пятницу, а далее идут два обычных выходных дня.

Далее таких праздников не будет довольно долго – вплоть до 4 ноября – среды.

Напомним, что из-за режима самоизоляции в этом году праздничные майские дни объединили и продлили – так, россияне отдыхали с 1 по 5 мая, и с 8 по 11 мая. Также изначально рабочие 6,7 и 8 мая многие граждане также отдыхали.