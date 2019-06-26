Взаимодействие с банкоматами выйдет на новый уровень, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Уже совсем скоро россиянам не придётся всегда иметь при себе пластиковую карту, чтобы снять деньги или произвести какую-либо другую операцию в банкоматах. Устройства готовят к работе с биометрической базой данных, куда будут включаться параметры каждого конкретного человека, на основании которых он будет распознаваться машиной.

Благодаря Единой биометрической системе (ЕБС) уже с 1 ноября граждане смогут оценить пользование множеством услуг просто по своей внешности. Технологию планируют внедрить в колл-центрах, аэропортах и отделениях банков.

Планы по расширению поля использования биометрии уже подтвердили в Центробанке и "Ростелекоме", который выступает в качестве оператора новой системы.

Кроме этого, как заявил изданию руководитель дирекции биометрических технологий "Почта Банка" Андрей Шурыгин, использование индивидуальных данных полностью исключит возможность мошенничества.

Дмитрий Шевченко