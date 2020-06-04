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Россиян ждут короткие рабочие недели в июне
Жителям России напомнили о коротких рабочих неделях текущего месяца, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Россияне будут меньше работать в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня и Парадом Победы 24 июня. Обе знаменательные даты объявлены выходными.
Таким образом, граждан ждёт сокращена рабочая неделя с 8 по 11 июня и с 22 по 26. 12 июня выпадает на пятницу, а 24 июня — на среду.
Как отметили в Роструде, объявление нерабочего дня не отразится на размере зарплаты за месяц.
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