Россиян ждут короткие рабочие недели в июне

Жителям России напомнили о коротких рабочих неделях текущего месяца, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Россияне будут меньше работать в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня и Парадом Победы 24 июня. Обе знаменательные даты объявлены выходными.

Таким образом, граждан ждёт сокращена рабочая неделя с 8 по 11 июня и с 22 по 26. 12 июня выпадает на пятницу, а 24 июня — на среду.

Как отметили в Роструде, объявление нерабочего дня не отразится на размере зарплаты за месяц.