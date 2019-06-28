Пользователи Сети столкнуться с неработающими страницами привычных ресурсов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Федеральная антимонопольная служба собирается провести зачистку сайтов в российском сегменте Сети, которые содержат рекламу онлайн-казино.

Несмотря на то, что этот вид развлечений уже давно запрещён в России, многие владельцы сайтов всё ещё пытаются нажиться на рекламе таких ресурсов.

Всё дело в том, что именно реклама онлайн-казино являются одной из самых прибыльных для тех, кто её у себя размещает. По доходам, которые она приносит, с ней может соперничать разве что реклама ставок на спорт.

В ведомстве уже отметили, что большинство незаконной рекламы сосредоточено на сайтах с пиратским контентом. Тем не менее, именно на них россияне зачастую ищут и находят сериала или фильмы, которые не хотят покупать официально, поэтому и заходит на непроверенные страницы.

Дмитрий Шевченко