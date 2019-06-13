Граждане могут легко стать жертвами мошенников в интернете, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Пользователи онлайн-магазинов всё чаще попадают на удочки злоумышленников, которые научились умело притворяться порядочными платформами. Роспотребнадзор обнародовал список признаков, по которым можно легко вычислить подозрительные и ненадёжные сайты, через которые крайне не рекомендуется тратить свои деньги.

Как пишут специалисты, первым фактором, который должен смутить посетителя, являются слишком низкие цены. Если какой-то товар или услуга слишком дёшевы по сравнению с аналогичными, но на других площадках, то нужно хорошо задуматься над тем, почему они здесь столько стоят.

Как правило, мошенники усиливают эффект от низких цен дополнительными эмоциональными приёмами, например, пишут о том, что только сейчас этот товар продаётся по акции или что вы должны срочно успеть его купить, т.к. он находится в наличии в ограниченном количестве.

Также следует насторожиться в том случае если продавец просит произвести предоплату по личной карте или через анонимные платёжные системы. Здесь нужно понимать, что подобная сделка никак недоказуема с точки зрения возможного обмана. Вы добровольно переводите деньги тому, кого вы не знаете.

Опасность может представлять магазин, на чьем сайте отсутствует информация об организации или индивидуальном предпринимателе, а контакты представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном. В таком случае нужно проверить отзывы о магазине в открытых источниках.

Ранее стало известно о том, что деньги россиян попадают под всё больший контроль банков. Клиенты жалуются, что организации требуют отчёта о деньгах на счетах и депозитах.

Дмитрий Шевченко