Причиной стремительного подорожания могут стать новые штрафы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Руководство Союза участников потребительского рынка обратилось к министру экономического развития Максиму Орешкину, главе Минпромторга Денису Мантурову и вице-премьеру Константину Чуйченко с озабоченностью рисками ужесточения ответственности за нарушения техрегламентов Таможенного союза.

По мнению экспертов, штрафные санкции могут привести к тому, что потребители столкнуться с ростом стоимости продукции на полках магазинов по всей стране. По этой причине отраслевые союзы попросили приостановить разработку законопроекта до выполнения плана мероприятий, так называемой, регуляторной гильотины.

Также эксперты попросили дождаться завершения работы над новой редакцией КоАП и над законопроектами по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности с целью недопущения подорожания товаров.

Напомним, что в начале августа Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят оборотный штраф до 3%, но не менее 2 миллиона рублей как для производителей, так и для продавцов товаров, которые не соответствуют техрегламентам Таможенного союза.

Дмитрий Шевченко