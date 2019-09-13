Россиян ждёт снижение важного налога

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Дачников ждут льготы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Дачи, используемые в качестве сезонного отдыха, предлагают исключить из перечня жилой недвижимости. Вместо этого, в России может появиться понятие "садовые дома".
Статус таких построен планируется обозначить как бытовые или хозяйственные. Соответствующие изменения могут появиться в Налоговом кодексе.
При этом, для обозначения вида деятельности, для которой у собственника есть дачный участок, депутаты Госдумы предлагают ввести такие понятия, как "огородники", "садоводы", а также их товарищеские объединения.
Ещё одним изменением, которое несет новый закон, станет освобождение от налога на прибыль доходов садоводческих и огороднических товариществ от собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке
Дмитрий Шевченко