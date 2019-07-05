Подорожание полиса может составить 15%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Андрей Языков заявил, что расширенное страховое покрытие по ОСАГО до двух миллионов рублей не сможет не сказаться на тарифах.



11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО. Помимо увеличения выплат по ущербу жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей, документ предполагает отказ от территориального коэффициента при расчёте цены полиса автрострахования.

В дальнейшем предполагается отменить и коэффициент мощности автомобиля и компенсировать это расширением тарифного коридора сначала на 40%, затем на 30%.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что при существенном росте тарифов министерство откажется от либерализации ОСАГО.

Дмитрий Шевченко