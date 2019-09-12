Россиян жестко штрафуют за багажник на крыше

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автомобиль, авто, машина

Получить штраф от сотрудника ГИБДД можно за «неправильный» багажник на крыше авто, сообщает DEITA.RU.

В последнее время Госавтоинспекция зачастила с проверками верхних грузовых боксах на машинах – многие россияне не знают, что за установку самодельных автобоксов положен штраф в размере пятисот рублей. Чтобы избежать санкций, водителям стоит присматриваться к сертифицированным багажникам на рейлинги, изготовленных на заводе.

«Так популярные в России кустарные дополнительные багажники совершенно не безопасны при эксплуатации. Не редки случаи, когда такой самодельный бокс просто слетает с крыши во время движения авто на высокой скорости. Насколько в этом случае повышается риск возникновения ДТП – догадаться не трудно», - считают специалисты «Автовзгляда».

Также получить «денежный» выговор от сотрудников полиции можно за установку недопустимых производителей креплений для автобокса – в целях безопасности на крышу допускается установка только тех рейлингов, которые были одобрены в дилерском центре и согласованы с ГИБДД.

Кстати, наличие сварки и других явно незаводских деталей на продольных дугах или дополнительном багажнике может подвести автовладельца под статью «вмешательство в конструкцию транспортного средства», предусматривающая наказание от штрафа до лишения прав.

Екатерина Цой

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