Россиянам больше не нужен коронавирус, но есть паникёры

Статистика свидетельствует о потере интереса россиян к коронавирусу, однако есть еще беспокойные регионы, сообщает ИА DEITA.RU.



По данным «Яндекса», коронавирусная повестка постепенно сходит на нет. Все реже в социальных сетях соотечественники посвящают посты вирусу и всему, что с ним связано.

Это свидетельствует о скорой смене трендов - все активнее люди начнут обсуждать восстановление нормальной жизни после пандемии. Кроме того, в повестку вернутся прежние лидеры.

Сервис определил лидеров и аутсайдеров в рейтинге упоминания вируса. Возглавляет список «паникеров» Москва.

За ней следуют Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Ростов и Самара. В этих регионах жители по-прежнему посвящают пандемии большую часть времени от своей социальной активности. В то же время, обозначились и субъекты, которым уже практически все равно на коронавирус и все, что с ним связано. Чукотка, ЕАО, Алтай, Кабардино-Балкария, Калмыкия - в этих регионах народ ситуацию «отпустил», и никакой истерии не наблюдается. Впрочем, во многом это связано и с общей вовлеченность людей в общественную жизнь. Далекие регионы традиционно на периферии и в информационном пространстве.

Если 15 мая в целом по России было зарегистрировано 580 тысяч постов о коронавирусе, то к 26 числу их стал чуть боле 342 тысяч. Критическое падение произошло с 22 на 23 мая - в этот день народ действительно устал, и количество упоминаний снизилось сразу на 120 тысяч.

Согласно рейтингу, самый беспокойный регион на Дальнем Востоке - это Приморье. Оно занимает 29 место по количеству упоминаний коронавируса в соцсетях.

Далее с большим отрывом - на 56 месте - идет Хабаровский край. И это, несмотря на его лидерство по количеству зараженных и общий нервный информационный фон вокруг губернатора Фургала.

Наибольшее количество постов зарегистрировано Вконтакте, Facebook и Одноклассниках. Пользователям Instagram, Twitter и Telegram эта тематика опостылила - отстают с серьезным отрывом.

Из топовых публикаций и ответвлений выделяется смертность врачей от вируса, ситуация в Дагестане, вспышка в Подольске, обнаружение «блокирующего коронавирус на 100

процентов» антитела и новости о датах тестирования отечественной вакцины.

Напомним, директор центра «Вектор» Ринат Максютов о вакцинации высказался осторожно. Он предположил, что тестировать на людях ее начнут в отчем случае в июне, подтвердят эффективность в сентябре, а масштабное серийное производство смогут запустить только к концу года.