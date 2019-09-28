Россиянам больше не понадобятся трудовые книжки

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Вся информация о трудовoм стаже и трудоустройстве уйдет в интернет

При получении всех государственных услуг россиянам больше не нужно предоставлять данные о трудовом стаже, а также трудоустройстве. Начиная со следующего года все необходимые документы будут переходить в нужные учреждения в электронном виде. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых взаимоотношений, на котором обсуждались поправки в закон об электронных трудовых книжках.

Согласно поправками, планируется отказаться, начиная с 2020 года, от предоставления на бумаге документов, подтверждающих трудовой стаж и трудовую деятельность.

Напомним, в сентябре депутаты поддержали проект закона о введении электронных трудовых книжек. Таким образом с 2020 года работодатель ежемесячно будет предоставлять все необходимые данные в Пенсионный фонд в электронном виде.

Ранее прошла информация о том, что Дмитрий Медведев отменил восьмичасовой рабочий день. Благодаря тому, что в Трудовом кодексе до сих пор есть отметка о 40-часовой рабочей неделе, работодатели смогут двигаться рабочее время в сутках исключительно в обозначенных рамках. Исходя из того, что в России активно проталкивают идею четырехдневной рабочей недели, не сложно догадаться, каким станет рабочий день.

Екатерина Брязгунова

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