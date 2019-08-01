Гражданам придётся приложить больше усилий, чтобы въехать в соседнее государство, сообщает DEITA.RU.

Министерства иностранных дел Финляндии заявило о том, что ужесточает процедуру получения виз для россиян.



Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства. Усложнение произойдёт уже 1 сентября.

Финская сторона предупредила, что ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.



Согласно новым требованиям, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств.

Дмитрий Шевченко