Гражданам придётся приложить больше усилий, чтобы въехать в соседнее государство, сообщает DEITA.RU.
Министерства иностранных дел Финляндии заявило о том, что ужесточает процедуру получения виз для россиян.
Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства. Усложнение произойдёт уже 1 сентября.
Финская сторона предупредила, что ужесточит требования к документам для
получения шенгенской визы для россиян.
Согласно новым требованиям, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств.
Дмитрий Шевченко
‡агрузка...
Загрузка...