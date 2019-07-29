Эксперты прогнозируют возможный уход с рынка до 50% всех МФО в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Центробанк вводит новые ограничения для организаций, занимающихся выдачей микрозаймов. По данным самого регулятора, только с начала текущего года по всей стране уже закрылась примерно одна треть всех подобных компаний.

Причиной уже случившегося исхода МФО и их дальнейшее сокращение эксперты связывает с правилами ЦБ, который снизил максимальную ставку по процентам для клиентов, а кроме этого ещё и сделал обязательным начисление резервных денег на сумму, которую человек берёт в качестве займа.

Уже в 2020 году ЦБ готовит ещё одно ужесточение, которое может "снести" с рынка ещё 50% всех МФО, которые до сих пор остались. Их рентабельность может очень сильно упасть если регулятор введёт правило о том, что кредитом не может начислять клиенту в качестве долга сумму, превышающую в 1,5 раза изначально взятую у него сумму денег.

Для граждан это правило будет благом, ведь оно не позволит влезать им в непомерные долги, но именно по этой же причине количество самих МФО, где можно будет перезанять денег, может существенно сократиться.

Дмитрий Шевченко