Россиянам будут помогать с ОСАГО через приложение

Эксперты ждут согласования нормативной базы, сообщает DEITA.RU.

Российский страховой союз готовится к получения рекомендаций по запуску специального мобильного приложения, которое станет помощником для каждого автолюбителя в вопросах регистрации ОСАГО.

Планируется, что интернет-подсказка для водителей начнёт работать уже с 1 ноября текущего года. С помощью приложения автолюбители смогут регистрировать ДТП.

Ранее эксперты сообщали о том, что совсем скоро стоимость ОСАГО начнёт очень сильно варьироваться в зависимости от манеры езды каждого водителя.

Дмитрий Шевченко