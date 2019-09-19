telegr wh call

Новости

Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен

20 Сентябрь 2019, 15:04

Названы регионы с самыми большими зарплатами

20 Сентябрь 2019, 15:00

Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель

20 Сентябрь 2019, 14:54

Дмитрий Медведев отменил праздники

20 Сентябрь 2019, 14:30

Разлив нефти у столичного берега попал на видео

20 Сентябрь 2019, 14:15

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье

20 Сентябрь 2019, 14:08

За эти действия с машиной точно лишат прав

20 Сентябрь 2019, 14:00

Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников

20 Сентябрь 2019, 13:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россиянам будут помогать с ОСАГО через приложение

19 Сентябрь 2019, 22:15

осаго

Эксперты ждут согласования нормативной базы, сообщает DEITA.RU.

Российский страховой союз готовится к получения рекомендаций по запуску специального мобильного приложения, которое станет помощником для каждого автолюбителя в вопросах регистрации ОСАГО.

Планируется, что интернет-подсказка для водителей начнёт работать уже с 1 ноября текущего года. С помощью приложения автолюбители смогут регистрировать ДТП.

Ранее эксперты сообщали о том, что совсем скоро стоимость ОСАГО начнёт очень сильно варьироваться в зависимости от манеры езды каждого водителя.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Цену на ОСАГО взвинтят в два раза

Эксперт назвал будущую стоимость ОСАГО

ОСАГО станет гораздо дешевле для таких водителей

Популярное

В Сбербанке объяснили акцию «35 тысяч каждому»

Сбербанк принял непопулярное решение

"Некому летать": бортпроводников массово "косит" неизвестная болезнь

«Не закон, а маразм» — закон об обнулении штрафов возмутил россиян
‡агрузка...
Загрузка...