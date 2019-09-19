Новости
Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен
20 Сентябрь 2019, 15:04
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Россиянам будут помогать с ОСАГО через приложение
19 Сентябрь 2019, 22:15
Эксперты ждут согласования нормативной базы, сообщает DEITA.RU.
Российский страховой союз готовится к получения рекомендаций по запуску специального мобильного приложения, которое станет помощником для каждого автолюбителя в вопросах регистрации ОСАГО.
Планируется, что интернет-подсказка для водителей начнёт работать уже с 1 ноября текущего года. С помощью приложения автолюбители смогут регистрировать ДТП.
Ранее эксперты сообщали о том, что совсем скоро стоимость ОСАГО начнёт очень сильно варьироваться в зависимости от манеры езды каждого водителя.
Дмитрий Шевченко