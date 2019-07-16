Снимать наличные в магазинах прямо на кассе россияне смогут по всей стране: самые крупные банки страны хотят распространить эксперимент на каждый из регионов РФ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Рассказал про это заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, прибавляя, что это будет удобно для жителей сельской местности. И не только едва ли она окажется совсем уж невостребованной в каком-либо из регионов.

Сами магазины смогут брать небольшую комиссию за обналичивание денег. К тому же, они будут проводить такие операции только тогда, когда гражданин собирается что-либо купить, что тоже приносит прямую выгоду торговым точкам.

Анастасия Туркова

