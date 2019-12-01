Россиянам дадут кредиты под 5 процентов

Льготные кредиты начнут раздавать сельчанам в 2020 году, сообщает DEITA.RU. Такое постановление опубликовано на специальном портале правовой информации.

Согласно документу, в России запускается новая государственная программа о комплексном развитии сельских территорий. В рамках программы сельчане смогут взять кредит до 250 тысяч рублей. При этом те сельчане, которые проживают в Ленинградской области и на Дальнем Востоке, получат кредит на 50 тысяч больше. Максимальный размер заемных средств составит 300 тысяч рублей.

Деньги можно пустить на проведения в частный дом центрального или автономного водо-, электро- или газоснабжения. Также можно подключить отопление или канализацию, или просто сделать капитальный ремонт дома.

Отмечается, что процентная ставка по кредиту составит от одного до пяти процентов годовых. Срок кредита не должен превышать пять лет.

Ранее прошла информация о том, что в России можно будет взять ипотеку под один процент.

Екатерина Брязгунова