Россиянам дадут МРОТ по максимуму

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил в письме премьер-министра Михаила Мишустина выплачивать пособие в размере МРОТ независимо от даты увольнения всем россиянам, сообщает ИА DEITA.RU.

Постановление правительства по выплатам безработным в размере МРОТ, то есть 12130 рублей, уже имеется. В соответствии с документом, россияне, которые остались без работы после 1 марта 2020 года и обратились в службу занятости, в апреле - июне 2020 года будут получать пособия по безработице по максимуму МРОТ 12 130 рублей. Если у таких безработных есть несовершеннолетние дети, то гражданам доплатят еще3 000 рублей за каждого ребенка.

Но главный справедливоросс обратил внимание Михаила Мишустина на то, что эти социальные гарантии не распространяются на тех россиян, которые стали безработными до 1 марта 2020 года. По мнению Сергея Миронова, это несправедливо. Главный справедливоросс просит премьер-министра выплачивать пособие по безработице по максимуму МРОТ в размере 12 130 рублей всем оставшимся без работы россиянам.

Следует отметить, что это не первая подобная просьба. Не далее как 21 апреля с таким же предложением к Мишустину обратился представитель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Осталось дождаться письма от думских единороссов, и тогда россиянам точно дадут МРОТ по максимуму.