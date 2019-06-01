С июня 2019 года супруги смогут составить совместные завещания о передаче имущества наследникам в случае их смерти или в случае смерти одного из супругов, сообщает DEITA.RU.

Как объясняет детали РИА ФАН, если супруги разведутся, их совместное завещание утрачивает силу. Помимо этого, каждый супруг может передумать и выйти из завещания, сообщив об этом другой стороне.

Еще с 1 июня граждане получат возможность заключить наследственный договор, по которому наследователь обязуется передать свое имущество наследникам с условием, что они выполнят перед ним какие-то обязательства.

Для исключения злоупотреблений совместные завещания и наследственные договоры должен заверять нотариус, а их подписание фиксируется на видео.

Анастасия Туркова