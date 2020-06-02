Новости
Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить
3 Июнь 2020, 01:15
Мишустин пообещал россиянам рост зарплат
3 Июнь 2020, 00:30
Привитые дети реже болеют коронавирусом
3 Июнь 2020, 00:15
Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами
2 Июнь 2020, 23:15
На счета россиян переведут сотни миллиардов
2 Июнь 2020, 23:00
Все ограничения в России снимут только через год
2 Июнь 2020, 22:45
Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян
2 Июнь 2020, 22:15
Чиновников выпроводят из кабинетов
2 Июнь 2020, 21:31
Россиянам дадут возможность купить автомобиль со скидкой
Для граждан подготовили специальные госпрограммы
Российские автолюбители смогут приобрести новую машину, воспользовавшись скидкой от государства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал "Новые автомобили".
Это станет возможным благодаря перезапуску в России двух популярных среди граждан программ льготного автокредитования: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Об их актуализации объявило министерство промышленности и торговли России. Теперь максимальная стоимость машин, участвующих в программа, составляет 1,5 миллиона рублей.
Кроме этого, возможность воспользоваться скидками и льготами дадут не только новичкам и семьям с детьми, но и представители медицинской сферы.