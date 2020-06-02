telegr wh call

Новости

Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить

3 Июнь 2020, 01:15

Мишустин пообещал россиянам рост зарплат

3 Июнь 2020, 00:30

Привитые дети реже болеют коронавирусом

3 Июнь 2020, 00:15

Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами

2 Июнь 2020, 23:15

На счета россиян переведут сотни миллиардов

2 Июнь 2020, 23:00

Все ограничения в России снимут только через год

2 Июнь 2020, 22:45

Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян

2 Июнь 2020, 22:15

Чиновников выпроводят из кабинетов

2 Июнь 2020, 21:31

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Россиянам дадут возможность купить автомобиль со скидкой

авто, автомобиль, руль

Для граждан подготовили специальные госпрограммы

Российские автолюбители смогут приобрести новую машину, воспользовавшись скидкой от государства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал "Новые автомобили".

Это станет возможным благодаря перезапуску в России двух популярных среди граждан программ льготного автокредитования: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Об их актуализации объявило министерство промышленности и торговли России. Теперь максимальная стоимость машин, участвующих в программа, составляет 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, возможность воспользоваться скидками и льготами дадут не только новичкам и семьям с детьми, но и представители медицинской сферы.

Читайте также:

Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

Работающим россиянам готовят регулярный медосмотр

Новые автомобильные номерные знаки появятся в России

Дмитрий Шевченко

Популярное

Кино, свадьбы, рестораны: Дальний Восток возвращается к обычной жизни

Власти Приморья рассказали о заражённой коронавирусом заведующей детским садом

Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...