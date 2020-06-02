Россиянам дадут возможность купить автомобиль со скидкой

Российские автолюбители смогут приобрести новую машину, воспользовавшись скидкой от государства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал "Новые автомобили".

Это станет возможным благодаря перезапуску в России двух популярных среди граждан программ льготного автокредитования: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Об их актуализации объявило министерство промышленности и торговли России. Теперь максимальная стоимость машин, участвующих в программа, составляет 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, возможность воспользоваться скидками и льготами дадут не только новичкам и семьям с детьми, но и представители медицинской сферы.