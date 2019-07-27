Людям оставят бумажные паспорта, если они не хотят электронный, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Не хочется сдавать свои биометрические данные – не нужно, выбирайте бумажный паспорт, говорят в Госдуме. Это – конституционное право каждого россиянина.

Напомним, что электронный паспорт гражданина РФ будет выглядеть как пластиковая карточка размером с банковскую, а срок действия у него – десять лет.

Из данных на нем будет храниться информация о месте рождения и проживания, возраст, ФИО, СНИЛС, ИНН. НА такие паспорта установят чипы нового поколения с более высокой степенью защиты, разработает которые отечественный завод "Микрон".

Анастасия Туркова