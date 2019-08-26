Эксперты рассказали, что нужно делать в случае кибербуллинга ребёнка, сообщает DEITA.RU.

Специалисты Роскачества дали свои советы родителям школьников на тему травли в интернете. В ведомстве отметили, что для того, чтобы не испытать на себе один из видов кибербуллинга, надо контролировать своё поведение в интернете, вести себя дружелюбно или нейтрально.

Однако если травля произошла, надо её игнорировать. Поэтому лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть жертву.

Также можно попробовать договориться с обидчиком об удалении оскорбительного материала либо о прекращении неподобающего поведения, предупредив его, что в случае продолжения травли следующим действием будет обращение в полицию.

В Роскачестве добавили, что на оскорбительный материал в соцсетях можно отправить жалобу или заблокировать обидчиков.

Дмитрий Шевченко