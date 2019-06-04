Цифровой аналог главного документа гражданина России будет доступен уже до конца лета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов рассказал журналистам о том, что такие важнейшие порталы для россиян, как "госуслуги" и "ЕСИА" не смогут полноценно работать без скорого появления электронных паспортов.

По словам чиновника, окончательный дизайн документа ещё не утверждён, но уже известно, что в одном варианте он будет представлять из себя "пластик" с чипом и во втором без чипа.

Планируется, что документ будут выдаваться сроком на десять лет.

Ранее сообщалось, что россиян обяжут проходить официальную верификацию и подтверждение электронной почты.