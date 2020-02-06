Россиянам готовят новый крупный штраф

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Он будет касаться нарушений законодательства в Сети
Пропаганда наркотиков в интернете уже совсем скоро может очень дорого обойтись владельцам сайтов и пользователям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Сегодня, 6 февраля, депутаты Госдумы рассмотрят предложение по внесению дополнения в действующий административный кодекс, которое установит появление штрафа за пропаганду наркотических средств в Сети.
Если данная мера будет принята, то обычные пользователи в случае нарушения могут получить штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, а юридические лица - вплоть до полутора миллионов рублей.
В пояснительной записке к документу поправок сказано, что необходимость принятия данной меры обусловлена простотой использования интернета для пропаганды наркотиков.