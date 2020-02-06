Россиянам готовят новый крупный штраф

Пропаганда наркотиков в интернете уже совсем скоро может очень дорого обойтись владельцам сайтов и пользователям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Сегодня, 6 февраля, депутаты Госдумы рассмотрят предложение по внесению дополнения в действующий административный кодекс, которое установит появление штрафа за пропаганду наркотических средств в Сети.

Если данная мера будет принята, то обычные пользователи в случае нарушения могут получить штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, а юридические лица - вплоть до полутора миллионов рублей.

В пояснительной записке к документу поправок сказано, что необходимость принятия данной меры обусловлена простотой использования интернета для пропаганды наркотиков.