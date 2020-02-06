telegr wh call

Новости

Приморский стивидор заплатит за угольную пыль

6 Февраль 2020, 11:50

Военным выплатят пособия за смену профессии

6 Февраль 2020, 11:40

Эксперт назвал срок окончания эпидемии коронавируса

6 Февраль 2020, 11:20

Дерзких грабителей осудили во Владивостоке

6 Февраль 2020, 11:10

Россиянам готовят новый крупный штраф

6 Февраль 2020, 11:00

Приморский филиал ДРСК снизил потери электроэнергии в электрических сетях

6 Февраль 2020, 10:42

Путин потребовал от министров очередного прорыва

6 Февраль 2020, 10:40

Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ

6 Февраль 2020, 10:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россиянам готовят новый крупный штраф

деньги, валюта, монеты, монета

Он будет касаться нарушений законодательства в Сети

Пропаганда наркотиков в интернете уже совсем скоро может очень дорого обойтись владельцам сайтов и пользователям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Сегодня, 6 февраля, депутаты Госдумы рассмотрят предложение по внесению дополнения в действующий административный кодекс, которое установит появление штрафа за пропаганду наркотических средств в Сети.

Если данная мера будет принята, то обычные пользователи в случае нарушения могут получить штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, а юридические лица - вплоть до полутора миллионов рублей.

В пояснительной записке к документу поправок сказано, что необходимость принятия данной меры обусловлена простотой использования интернета для пропаганды наркотиков.

Читайте также:

Минюст сказал, кому дадут скидки на штрафы

Штраф за шипованные шины хотят ввести в России

Плохие дороги обернулись денежными потерями для коммунальщиков Артема

Популярное

Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья

Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток

Жители Находки надеются на Кожемяко

Штраф за шипованные шины хотят ввести в России
Loading...
Загрузка...
Загрузка...