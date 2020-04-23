Россиянам хотят помочь брать ипотеку

Особенные вклады для первоначального взноса по ипотеке могут учредить в России, сообщает ИА DEITA.RU.

Ипотечные вклады будут свободны от НДФЛ, а также будут выведены из-под юрисдикции судебных приставов. Таким образом, накопить на первоначальный взнос, который не позволяет взять ипотеку семьям с невысоким доходам, будет проще, пишет «Парламентская газета».

«Очень важно дать возможность накапливать средства. Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заёмщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года», – отметил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Депутат планирует обсудить поправки с представителями Центробанка и Минфина в режиме видеоконференции.