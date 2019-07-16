"Это меркантильно" и "противоестественно: в России установят ограничения на количество усыновляемых детей и запрет на усыновление в однополые браки, сообщает DEITA.RU.

Такая инициатива прозвучала сегодня, 16 июля, в Госдуме РФ. Депутат-коммунист Тамара Плетнева осуждает отсутсвие ограничений в этом вопросе.

По ее словам, усыновлять десять и более человек - это «меркантильность». С 2019 года в России повысились компенсационные выплаты по усыновлению детей.

Особые условия установлены для тех, кто берет в семью сразу несколько детей, или ребенка инвалида.

Стандартное пособие - 8000 рублей в месяц. Если усыновяется ребенок-инвалид, несколько детей, являющихся братьями или сестрами, а также ребенок старше 7 лет, то семя получает 100000 рублей компенсации.

После индексации текущего года выплаты по второму случаю составят 133 559,36 рублей, и 17 479 в первом случае.

Кроме того, если женщина усыновляет или удочеряет малыша, которому еще не исполнилось трех месяцев, она вправе получать пособие по беременности и родам.

Думские дамы продолжили свои дамские думы, и решили - в России нельзя позволять брать детей в семью однополых людей.

«Это противоестественно» - сказала Плетнева. Такой же позиции придерживается Валентина Матвиенко. Она считает, что такая практика приведет к вырождению человечества.

Депутаты уверены, что Россия к такому шагу не будет готова никогда, так как является оплотом традиционных духовных, семейных и культурных ценностей.

Василий Кучин