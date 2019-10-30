Россиянам компенсируют длительное ожидание уголовного дела

За несправедливый отказ в возбуждении дела жертвам преступлений положена денежная компенсация. Таким образом, Минюст приравнял к «волоките» как длительное ожидание граждан начала делопроизводства, так и случаи намеренного затягивания заведения уголовного дела со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает DEITA.RU.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на профильном федеральном портале, представители ведомства пояснили, что поправки в действующий закон о волоките закроют огромную правовую дыру. Оказалось, что в ряде случаев полиция специально «тянет» с возбуждением уголовного дела, чтобы за затянувшийся судебный процесс невозможно было истребовать компенсацию. Например, полицейские опросили пострадавших, взяли показания свидетелей, нашли подозреваемых и вдруг отказались признавать людей жертвами преступлений. В возбуждении уголовного дело отказано, а значит посчитать реальные сроки волокиты невозможно - нет даты начала разбирательства в связи с отсутствием делопроизводства.

Яркий пример «борьбы» правоохранителей с жертвами преступлений - случай с предпринимателем из Республики Коми. В две тысячи девятом году россиянин обратился в полицию с заявлением о хищении двух миллионов рублей и только через шесть лет добился возбуждения уголовного дела. Еще через два года суд вынес виновному лицу приговор и тут же отпустил последнего из зала суда с формулировкой, что срок давности по преступлению давно истек.

Предприниматель потребовал суд компенсировать ему восьмилетнюю волокиту, на что получил ответ, что делопроизводство велось в рамках закона. Оказалось, что дело не заводилось в течение шести лет в связи с полицейской доследственной проверкой. В итоге мужчина отстоял свои права в Конституционном суде, который включил в пересчет компенсации за волокиту и шестилетнюю «проверку».

Теперь же, если законопроект вступит в законную силу, то волокита будет высчитываться со дня подачи заявления в правоохранительные органы до окончания делопроизводства.

Напомним, почти десять лет назад был принят закон, который позволил россиянам, пострадавшим от того или иного преступления, компенсировать слишком длительное ожидание совершения правосудия в денежном эквиваленте. Компенсация можно получить, например, за затянувшееся разбирательство по уголовному делу или за намеренное оттягивание исполнения судебного приговора. В судебной практике страны даже если случаи, когда деньги выплачивались самим преступникам за то, что им слишком долго не назначали наказание.

Екатерина Цой