Административный арест в России могут отменить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК. С предложением выступает МВД России.

Кодекс об административных правонарушениях снова будут корректировать. Дмитрий Газизов, глава административно-правового управления договорно-правового департамента министерства, ратует за сокращение количества административных правонарушений, поскольку государство попросту не справляется с их объемами. Обсуждение шло в научном центре безопасности дорожного движения МВД, где участники конференции обсуждали текущие вопросы.

Для содержания арестованных лиц требуются места, которых недостаточно, а семьдесят процентов сроков, которые назначает срок, длятся не больше трех суток.

Анастасия Туркова