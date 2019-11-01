Россиянам могут разрешить не платить за услуги ЖКХ

В Государственной думе выступили с предложением о том, чтобы россияне получили право не оплачивать услуги ЖКХ в том случае, если они некачественные, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Василий Власов. Он направил соответствующее письмо министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам Власова, ему регулярно поступают различные сообщения от россиян, в которых граждане рассказывают о том, что во многих регионах значительно завышены тарифы ЖКХ, при этом качество услуг не соответствует никаким санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Отметим, что действующее законодательство разрешает делать перерасчет плат в подобных случаях. Однако, по мнению Власова, этот порядок малопонятен гражданам.

В управляющих компаниях дальневосточной столицы отказались комментировать инициативу народного избранника, а вот старший по дому одного из жилых зданий на улице Бородинской Михаил Ренц отозвался об инициативе положительно, отметив, что для этого нужно создавать отдельные правила взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

По словам Михаила Ренца, просто так не платить нельзя. Факт некачественных услуг ЖКХ нужно доказывать. «Если взять в качестве примера низкую температуру горячей воды, то обязательно нужно доказывать, что она не 40 градусов, а 38. Нужно кого-то пригласить, составить соответствующий акт», — отметил мужчина, добавив, что каждый собственник или квартиросъемщик этим вопросом должен заниматься самостоятельно, не привлекая соседей к своим проблемам. «У меня, например, пятый этаж, если я прихожу с работы очень поздно и иду в душ, то мне, чтобы пошла горячая вода, нужно кран открыть и минуты три сливать воду, потом она идет чуть тепленькая. В этих случаях, да, хорошо бы не платить за воду. Но тут нужно понять механизм. Просто не заплатить, нельзя, так как пойдет пеня», — отметил Ренц.

Екатерина Брязгунова