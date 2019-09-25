Россиянам могут запретить уезжать и работать в США

Госдума готовит жёсткий ответ американскому руководству, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Недопуск части российских дипломатов до участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН может стать поводом для отмены программы Green Card, в рамках которой российские граждане получают возможность уехать в США с целью работы и последующего получения гражданства при их желании.

По словам российской стороны, данные меры должны отвадить американское руководство от подобных действий и дать понять США, что у России всегда есть чем ответить на хамство и неуважительное к ней отношение.

Первым шагом на этом пути, по словам представителей Госдумы, может стать ограничение работы официального сайта, на котором проводится розыгрыш лотереи Green Card в России.

Ранее сообщалось о том, что США собираются объявить ноту недоверия президенту. Палата представителей уже начала подготовку к процедуре импичмента Трампа.

Дмитрий Шевченко