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Россиянам могут запретить уезжать и работать в США
25 Сентябрь 2019, 15:30
Госдума готовит жёсткий ответ американскому руководству, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Недопуск части российских дипломатов до участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН может стать поводом для отмены программы Green Card, в рамках которой российские граждане получают возможность уехать в США с целью работы и последующего получения гражданства при их желании.
По словам российской стороны, данные меры должны отвадить американское руководство от подобных действий и дать понять США, что у России всегда есть чем ответить на хамство и неуважительное к ней отношение.
Первым шагом на этом пути, по словам представителей Госдумы, может стать ограничение работы официального сайта, на котором проводится розыгрыш лотереи Green Card в России.
Ранее сообщалось о том, что США собираются объявить ноту недоверия президенту. Палата представителей уже начала подготовку к процедуре импичмента Трампа.
Дмитрий Шевченко