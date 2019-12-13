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Россиянам на заметку: как выбрать гирлянду

Новый год

 

Новый Год не за горами, и многие уже озадачились тем, как украсить дом к празднику. Одним из главных атрибутов торжества давно стала гирлянда. Как выбрать качественную и безопасную – в материале DEITA.RU.

Как сообщает Роскачество, первое, на что стоит обратить внимание при выборе новогоднего украшение – это запах. Резкий химический или пластмассовый запах говорит о низком качестве или даже возможной токсичности изделия. Кроме того, вся информация о составе должна быть указана на русском языке.

В ведомстве отметили, что низкокачественные украшения могут стать причиной отравлений или пожара. Поэтому покупать гирлянды нужно в официальных местах, товар должен иметь сертификат.

Кроме того, важно обратить внимание на обмотку провода – она должна быть цельной и прочной, а гирлянда не должна ничем пахнуть. Важна так же и вилка – самая обычная и цельная.

Также, предмет должен иметь высокую степень влагозащиты.

Важно также следить за тем, чтобы лампы не касались бумаги, ткани и других горючих материалов. Если провода вдруг стали сильно нагреваться, лампочки резко замигали или заискрили – то изделие нужно сразу же выдернуть из розетки.

 

Александра Маслова

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