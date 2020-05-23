Россиянам начнут выделять государственные квартиры

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Россиян предложили отправлять на изоляцию в государственные квартиры во время эпидемий, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Идею выдвинул комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, который возглавляет Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что готовящийся парламентариями законопроект позволит заселять граждан в жильё маневренного фонда во время чрезвычайных ситуаций по примеру эпидемии коронавируса.

Также, как изданию рассказал Клишас, государственную жилую площадь могут использовать для размещения приезжающих из неблагополучных по какому-то заболеванию стран на карантин.

Актуальностью данного предложения сенатор объяснил тем, что во время вспышки коронавируса вернувшиеся из-за границы россияне были вынуждены ставить под угрозу здоровье своих родственников и соседей.

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