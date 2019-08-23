Роструд сказал, когда россиян ждёт дополнительный выходной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В начале ноября граждан России ждут длинные выходные. Они будут обусловлены Днём народного единства. Праздник выпадет на понедельник, однако 4 ноября будет нерабочим.

Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября. Ведомство решило напомнить россиянам о предстоящих длинных выходных в период окончание летних отпусков, за которые все уже привыкли отдыхать.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.

Дмитрий Шевченко