telegr wh call

Новости

Вот как водителей наказывают за несуществующее нарушение

10 Октябрь 2019, 01:15

Россиянам станет еще сложнее выпивать

10 Октябрь 2019, 00:30

Полномочия полиции расширили в России

9 Октябрь 2019, 23:45

Ставки по ипотеке могут упасть до конца года

9 Октябрь 2019, 23:15

Минфин опять меняет систему налогообложения

9 Октябрь 2019, 22:45

Россиянам не хватает денег даже на ипотеку

9 Октябрь 2019, 22:15

Вот как японцы угомонили браконьеров из КНДР

9 Октябрь 2019, 21:45

Слитыми в Сеть данными Сбербанка уже пользуются мошенники

9 Октябрь 2019, 21:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россиянам не хватает денег даже на ипотеку

дом, квартира, ванная, раковина, вода

Заместитель председателя правительства доложил о строительстве в России и реализации нацпроектов, сообщает DEITA.RU.

На заседании в Госдуме в среду, 9 октября, выступил заместитель председателя правительства Виталий Мутко. Тема его доклада – обеспечение жильем российских семей. Как говорится на сайте Госдумы, в планах российского правительства обеспечивать жилплощадью по 5 млн семей ежегодно.

По словам Мутко, пути реализации этой задачи  нацпроекты. В частности, «Жилье и городская среда». До 2024 года в России должен вырасти объем вводимого жилья до 120 млн кв метров. Однако пока с этой целью есть проблемы: строители отстают в 1,6 раз. При этом только 50 млн кв метров должны строить на ипотечные средства.

На доклад Мутко отреагировала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По словам чиновницы, в улучшении жилищных условий в России нуждаются не менее половины граждан. При этом взять ипотеку могут только 30% россиян.

Также, по словам Орловой, россияне стали брать меньше ипотечных кредитов. Причина – в низких доходах и высокой закредитованности.

Елена Миронова

Читайте также:

Строительные фирмы Владивостока замерли в ожидании

ЦБ сказал, какие семьи не потянут ипотеку

Сбербанк рекордно снизил ставки по ипотеке

Популярное

Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

Возраст получения пенсий снижен в России

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...