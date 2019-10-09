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Россиянам не хватает денег даже на ипотеку
Заместитель председателя правительства доложил о
строительстве в России и реализации нацпроектов, сообщает DEITA.RU.
На заседании в Госдуме в среду, 9 октября, выступил заместитель председателя правительства Виталий Мутко. Тема его доклада – обеспечение жильем российских семей. Как говорится на сайте Госдумы, в планах российского правительства обеспечивать жилплощадью по 5 млн семей ежегодно.
По словам Мутко, пути реализации этой задачи нацпроекты. В частности, «Жилье и городская среда». До 2024 года в России должен вырасти объем вводимого жилья до 120 млн кв метров. Однако пока с этой целью есть проблемы: строители отстают в 1,6 раз. При этом только 50 млн кв метров должны строить на ипотечные средства.
На доклад Мутко отреагировала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По словам чиновницы, в улучшении жилищных условий в России нуждаются не менее половины граждан. При этом взять ипотеку могут только 30% россиян.
Также, по словам Орловой, россияне стали брать меньше ипотечных кредитов. Причина – в низких доходах и высокой закредитованности.
Елена Миронова