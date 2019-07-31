Источник изображения: Сергей Трэйне
Больше половины россиян на могут позволить себе дорогие приобретения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».
Пятьдесят девять процентов жителей в России вынуждены экономить, передает ВЦИОМ. Они реагируют скептически на вопросы о крупных покупках. Впрочем, подходящим для покупок и трат назвали этот момент двадцать четыре процента опрошенных, а еще семнадцать процентов респондентов не сумели дать ясный ответ.
В эксперименте участвовали 1600 граждан из разных уголков страны, их разговор с сотрудниками ВЦИОМ велся по телефону.
Анастасия Туркова
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