Больше половины россиян на могут позволить себе дорогие приобретения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Пятьдесят девять процентов жителей в России вынуждены экономить, передает ВЦИОМ. Они реагируют скептически на вопросы о крупных покупках. Впрочем, подходящим для покупок и трат назвали этот момент двадцать четыре процента опрошенных, а еще семнадцать процентов респондентов не сумели дать ясный ответ.

В эксперименте участвовали 1600 граждан из разных уголков страны, их разговор с сотрудниками ВЦИОМ велся по телефону.

Анастасия Туркова