Стало известно, на что граждане берут быстрые кредиты, сообщает DEITA.RU.

Россияне вынуждены обращаться в, так называемые, МФО (микрофинансовые организации) за деньгами на оплату самых необходимых и экстренных расходов. Со данным исследования "Юником-24", именно эта причина заставляет 45% клиентов таких компаний приходить за займами.

При этом, половина из тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц оформляет кредит для товаров, которые нужны уже сегодня-завтра, такие, как еда, одежды, медикаменты. Также в срочном порядке россияне вынуждены покупать и мелкую бытовую технику.

Под "аварийные" траты и, соответственно, "экстренные" кредиты подпадают и срочные расходы на ремонт или починку электропроводки, или сантехники, а также ремонт машины.

Кроме этого, аналитики заметили интересную тенденцию: если ранее клиенты были готовы брать деньги с небольшим запасом, что называется, "на всякий случай", то теперь люди берут ровно ту сумму, которая нужна.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Кудрин, высказавшийся о пенсиях россиян, вызвал волну негодования.

Дмитрий Шевченко