Судно с экипажем из россиян не может покинуть порт в Эдинбурге из-за невыплаты зарплат команде. Предприятие-оператор пытается решить этот вопрос, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Генеральное консульство знает о стоящем в эдинбургском порту Лит судне "Александр Твардовский", на котором российскому экипажу не выдают зарплату. Моряки не связывались с консульством и не передавали информацию о том, что их задержали, говорит представитель дипломатической миссии.

Сотрудник генконсульства был на судне, общался с командой и проверил, что у них есть все нужное для стоянки, включая продукты. Там же, на судне, присутствует сотрудник компании-оператора, который занимается оформлением необходимых документов, чтобы судно могло выйти из порта.

Подобные ситуации периодически случаются: в некоторых странах Европы члены международного профсоюза моряков таким образом заставляют российских моряков вступать в ряды профсоюза для получения с них членских взносов.

Анастасия Туркова