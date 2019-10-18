Россиянам не рекомендуют турпоездки в эти популярные страны

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Протест - pixabay

МИД РФ предупредил о серьезной опасности, сообщает DEITA.RU.

Россиянам не рекомендуют в ближайшее время посещать две европейские страны: Германию и Испанию. Об этом сообщили в МИД РФ.

Что касается Германии, то в субботу в некоторых городах пройдут акции связанные с событиями в Сирии. Люди запланировали митинги в Берлине, Фрайбурге, Гамбурге, Ганновере и других.

Вторая опасная для россиян страна – Испания. Там массовые акции протеста пройдут в воскресенье. В прошлый раз протестующие на несколько часов блокировали трассу и аэропорт. Туристов много часов держали в душном помещении и не выпускали. Те, кто ехал в аэропорт, застряли в многочасовой пробке.

Елена Миронова

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